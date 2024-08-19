السعودية | “الشؤون الإسلامية” تنفذ مشروعات صيانة وتشغيل وترميم وفرش 6154 مسجدًا وجامعًا بقرابة نصف مليار ريال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال النصف الأول من العام الميلادي 2024م، مجموعة من المشروعات الخاصة بصيانة ونظافة وتشغيل وترميم وفرش 6.153 مسجدًا وجامعًا في مناطق المملكة، بقيمة إجمالية بلغت (476.573.187.7) مليون ريال.

وجاء في تقرير صادر عن وكالة الوزارة للمشروعات والصيانة، أنه تم إرساء مشروعات خاصة بصيانة ونظافة وتشغيل (5.397) مسجدًا وجامعًا بقيمة بلغت (362.575.362.1) مليون ريال، كما تم الانتهاء من مشروع تطوير وتحديث أنظمة التكييف في مساجد ميقات الجحفة وحجاج البر والتنعيم والمشعر الحرام بقيمة بلغت (15.045.393) مليون ريال، والانتهاء من مشاريع ترميم ثلاثة مساجد ومبنى إداريًا بقيمة بلغت (13.480.349) مليون ريال.

كما أوضح التقرير أنه تم تنفيذ مشروع القواطع الزجاجية -في مرحلته الأولى- الذي يسهم في ترشيد 60% من الطاقة الكهربائية في (683) مسجدًا وجامعًا بقيمة (47.807.648) مليون ريال، والانتهاء من فرش 66 مسجدًا وجامعًا بمساحة بلغت (56761.13) مترًا مربعًا بقيمة إجمالية (6.788.631) ملايين ريال، وكذلك الانتهاء من صيانة ونظافة وتشغيل أربعة مبانٍ تابعة للوزارة بقيمة بلغت (30.875.804.6) مليون ريال.

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