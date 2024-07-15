تراجع 10 جنيهات .. أسعار الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - تراجعت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المحلية بقيمة 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الاثنين، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعا فى مصر- إلى 3245 جنيها، مقارنة بـ 3255 جنيها في نهاية تعاملات أمس، بحسب بيانات شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية.

وبحسب الأسعار الرسمية للشعبة، انخفض سعر الجرام عيار 18 ليسجل نحو 2781 جنيها، كما تراجع سعر الجرام عيار 24 ليسجل 3708 جنيهات، كما هبط سعر الجنيه الذهب بقيمة 80 جنيها ليصل إلى 25960 جنيها، مقابل 26040 جنيها فى نهاية تعاملات أمس.

وفى الأسواق العالمية، تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، في ظل ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين لتعليقات من مسئولي الفدرالي الأمريكي وصدور بيانات اقتصادية لاستبيان المزيد من الدلائل حول مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2402.82 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2408.50 دولار.

وارتفع الدولار بفضل طلبات تحوط في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والتي زادت من احتمالات فوزه في الانتخابات المقررة في نوفمبر.

وارتفاع الدولار يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ومن المقرر أن يتحدث جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، في وقت لاحق من اليوم الاثنين، كما سيدلي عدد قليل من المسئولين الآخرين بتعليقات في وقت لاحق من الأسبوع.

وتشمل مجموعات البيانات المقرر صدورها هذا الأسبوع مبيعات التجزئة الأمريكية والإنتاج الصناعي لشهر يونيو حزيران وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية.‬

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق بنسبة 93% بأن يخفض الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في سبتمبر.

ويُنظر إلى الذهب على أنه أداة للتحوط في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية، وعادة ما تزيد جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عوائد عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 30.65 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.7% إلى 991.88 دولار وهبط البلاديوم 1.5% إلى 954.25 دولار.