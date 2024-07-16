شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند آخر مستويات العملة الخضراء.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، 47.90 للشراء، و48.04 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك الأهلي المصري، 48 جنيها للشراء، و48.10 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر عند، 49.99 جنيه للشراء، و48.09 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية،48.02 جنيه للشراء، و48.12 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس، 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري واستقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي عند 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك فيصل الإسلامي اليوم، 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 48.05 جنيه للشراء، و48.15 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني عند 48.07 جنيه للشراء، و48.17 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني، 48.03 جنيه للشراء، و48.13 جنيه للبيع.