شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الأرز في السعودية خلال شهر.. وتباين «الدقيق» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الإحصاء، عن ارتفاع أسعار الأرز في السعودية خلال شهر يونيو الماضي، على أساس شهري، فيما تباينت أسعار الدقيق.

ووفقا لنشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن الهيئة، فإن سعر الأرز البسمتي، سجل في شهر يونيو الماضي، 98.7 ريال ،(10 كجم)، مرتفعا بنسبة 3.7%، على أساس شهري.

وبحسب النشرة ارتفع سعر الأرز الهندي بنسبة 7.6% على أساس شهري، مسجلا 82.07 ريال لـ(10 كجم)، مقارنة بـ 81.55 ريال في شهر مايو من العام الحالي. أسعار الدقيق في السعودية أظهرت النشرة أن دقيق القمح المحلي الأسمر سجل في شهر يونيو الماضي، نحو 3.15 ريال للكيلو جرام، مرتفعا بنسبة 0.3% على أساس شهري.

وانخفض سعر الدقيق المحلي الأبيض بنسبة 6.7% على أساس شهري في يونيو الماضي، مسجلا 4.62 ريال لـ(2 كجم).

وبلغ سعر الذرة الحلوة 6.22 ريال مرتفعة على أساس شهري بنسبة 1.5%، فيما بلغ سعر الشعيرية 5.87 ريال، مرتفعة بنسبة 0.3% على أساس شهري.

وسجل سعر المكرونة المحلي 5.95 ريال مرتفعة بنسبة 1.4% على أساس شهري، بينما سجل سعر شوربة العلب الشوفان، 10 ريالات، مرتفعة بنسبة 4.1%.

وانخفض سعر الخبز الأبيض المفرود بنسبة 5.7% على أساس شهري، مسجلا 1.09 ريال لـ(4 أرغفة).