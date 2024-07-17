رئيس الوزراء يوضح سبب تأجيل صندوق النقد مراجعة برنامج مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي جيدة جدًا، مضيفا أن الصندوق أتم المراجعة، وكان من المفترض أن يتم تحديد اجتماع مجلس الإدارة وكان محدد يوم 10 يوليو الجاري وتم تأجيله إلى يوم 29، وهذه إجراءات داخل الصندوق، حيث يقر مجلس الإدارة موضوعًا، أو أمورا فنية طبقًا لأجندة الاجتماع.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الأربعاء، قال مدبولي: "كنا ومازلنا حريصين وهناك تواصل كامل مع قيادة الصندوق، وكان هناك مكالمة هاتفية مع مديرة الصندوق بصورة شخصية بعد تشكيل الحكومة وحلف اليمين، وهنأتني على تشكيل الحكومة، واستمرار دعم الصندوق لمصر في استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي."

وأضاف رئيس الوزراء أن الأمور مستقرة، ومجلس إدارة الصندوق حدد يوم 29 يوليو 2024 للموافقة أو عرض الموضوع الخاص بمصر.