شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الغاز في أوروبا مع استقرار الإمدادات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية يوم الأربعاء، في ظل مؤشرات على استمرار الإمدادات الجيدة إلى مستودعات التخزين الأوروبية، رغم انخفاض عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال، وارتفاع الطلب المرتبط بالتدفئة.

وتراجع سعر العقود الآجلة القياسية في ختام تعاملات الأربعاء بنسبة 8ر2% بعد تراجعه بنسبة 8ر3% خلال التعاملات.

طقس أوروبا

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الطقس الحار يسيطر على أوروبا هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة في فرانكفورت 30 درجة مئوية في الأيام المقبلة، في حين ستصل درجة الحرارة في مدريد إلى نحو 40 درجو مئوية، وفقًا لشركة توقعات الأرصاد الجوية ماكسار تكنولوجيز.

وفي حين نجحت أوروبا في زيادة مخزوناتها من الغاز الطبيعي باطراد استعدادًا لفصل الشتاء المقبل، وهو ما يجعل أي نقص في الإمدادات على المدى القريب غير محتمل، في حين تراقب السوق الزيادة في الاستهلاك المرتبط بفصل الصيف.



كما تراجعت إمدادات الغاز الطبيعي المسال في ظل زيادة االطلب عليها في مناطق أخرى من العالم مثل آسيا ومصر.

انخفاض الإمدادات في أمريكا

وانخفضت إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى غرب أوروبا منذ بداية الشهر الحالي، بحسب بيانات مراقبة حركة النقل البحري التي جمعتها بلومبرج.

علاوة على ذلك من المتوقع انخفاض إنتاج طاقة الرياح في ألمانيا خلال الأسبوع الحالي، على أن يجري تعويض النقص جزئيًا بزيادة إنتاج الطاقة الشمسية.

وبحلول الساعة السادسة مساء بتوقيت أمستردام، بلغ سعر الغاز الطبيعي 89ر31 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل.