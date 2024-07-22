شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا سيحدث لـ«كراود سترايك» بعد تسببها في أكبر خلل تقني عالمي؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصبحت شركة الأمن السيبراني الأمريكية "كراود سترايك" CrowdStrike اسمًا مألوفًا لجميع الأسباب الخاطئة يوم الجمعة بعد أن تسبب تحديث برمجي فاشل في إحداث فوضى في جميع أنحاء العالم، وفق ما ذكرت شبكة يورأكتف الأوروبية. تراجع أسهم «كراود سترايك» انخفض سهم الشركة بأكثر من 11% يوم الجمعة بعد انقطاع أدى إلى تعطيل العمليات في العديد من الصناعات. آثار انقطاع الإنترنت العالمي تسبب انقطاع عالمي للتكنولوجيا في تعطيل العمليات في العديد من الصناعات يوم الجمعة حيث أوقفت شركات الطيران رحلاتها وتوقفت بعض محطات البث عن البث وتضرر كل شيء من الخدمات المصرفية إلى الرعاية الصحية بسبب مشاكل في النظام. قيمة «كراود سترايك» تعد شركة كراود سترايك - التي بلغت قيمتها السوقية في السابق حوالي 83 مليار دولار - من بين أكثر مقدمي خدمات الأمن السيبراني شهرة في العالم حيث يبلغ عدد مشتركيها ما يقرب من 30 ألف مشترك على مستوى العالم.

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كانت الشركة مفضلة لدى المستثمرين في مجال البرمجيات نظرًا لنموها وهامشها المرتفع.

تضاعفت أسهمها في العام الماضي قبل هبوط يوم الجمعة. إعادة التفكير في اعتماد «كراود سترايك» ولكن الانقطاع قد يجبر العملاء والمستثمرين على حد سواء على إعادة التفكير في اعتمادهم على الشركة مما يفتح الباب أمام منافسين محتملين مثل "بالو ألتو نتووركس" التي ارتفع سهمها بنسبة 1.7% يوم الجمعة التي قفزت بما يصل إلى 3.6%. أنظمة الحوسبة العالمية قال جيل لوريا كبير محللي البرمجيات في شركة "دي إيه ديفيدسون": "يعد هذا الحدث بمثابة تذكير بمدى تعقيد وتشابك أنظمة الحوسبة العالمية ومدى تعرضها للخطأ والهفوات".

أضاف أنه "بينما لا تمتلك معظم الشركات بديلاً حقيقياً لمايكروسوفت إلا أنها تمتلك بدائل للأمن".

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تابع "قد يدفع هذا العديد من الشركات إلى إعادة النظر في منتج الأمان الذي تستخدمه وما إذا كانت بحاجة إلى التنويع عبر منتجات الأمان المختلفة من أجل منع هذه الأنواع من الانقطاعات". انقطاعات متكررة أعرب مسؤولون أمنيون في شركات مختلفة عن استيائهم من شركة كراود ستاريك لكنهم لم يكشفوا عن خطط لوقف العمل معها، وفقًا لشخص مطلع على المحادثات.

وقال المحللون إنه على الرغم من أن أحداث يوم الجمعة وأنها كانت ضارة للشركة CrowdStrike إلا أنهم لم يتوقعوا أن يحصل المنافسون على حصة كبيرة في السوق نتيجة للحادث. ليس اختراقاً سيبرانياً وقال دان إيفز المحلل في شركة "ويدبوش" للأوراق المالية: "من الواضح أن هذه ضربة موجعة لشركة كراود سترايك وسيتعرض السهم لضغوط"، لكنه أشار إلى أن الحادث نجم عن تحديث فني وليس اختراقا أو تهديدا للأمن السيبراني والذي قال إنه سيكون "أكثر إثارة للقلق".

وذكر محللون في جي بي مورجان إن العملاء قد يشعرون بالانزعاج في البداية لكن الشركة تولت مسؤولية القضية.

بينما قال جورج كورتز الرئيس التنفيذي لشركة كراود ستاريك في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس إن الحدث لم يكن حادثًا أمنيًا أو هجومًا إلكترونيًا وتم نشر إصلاح لذلك واعتذار لاحق عن التأثير الذي أحدثته الشركة.

وذكر محللون في "جي بي مورجان تشيس": "الانقطاعات تحدث والحجم هنا مهم لكننا نعتقد أن الدعم الدؤوب والاستجابة الفعالة من جانب كراود سترايك سيكون مفيدًا".

قال بن بيرنشتاين المستثمر السابق في مجال الأمن السيبراني والذي يدير الآن شركة "جايستو" الناشئة للأمن إنه يخطط للاستمرار مع كرواد ستاريك في الوقت الحالي.