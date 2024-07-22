وزير الصناعة والثروة المعدنية يبدأ زيارة رسمية إلى البرازيل وتشيلي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بدأ معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف اليوم، زيارة رسمية إلى جمهورية البرازيل الاتحادية وجمهورية تشيلي؛ يرافقه معالي نائبه لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر؛ وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، وتبادل الخبرات وأحدث التقنيات التصنيعية، إضافة إلى استعراض أبرز الفرص الاستثمارية المشتركة بين المملكة وتلك الدول.

وسيعقد معاليه لقاءات ثنائية مع كبار المسؤولين في الحكومتين البرازيلية والتشيلية، وعددٍ من رؤساء الشركات الصناعية والتعدينية في البلدين، إضافة إلى لقاء كبار المستثمرين في القطاع الخاص.

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