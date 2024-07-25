شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «زين السعودية» إلى 105 ملايين ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) في الربع الثاني من 2024 بنسبة 7.9%، مسجلة 105 ملايين ريال، مقارنة بـ 114 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، ارتفع إجمالي الأرباح للشركة بمقدار 57 مليون ريال (3.8%) ، بالرغم من زيادة المصاريف التشغيلية بمقدار 38 مليون ريال (6%) وارتفاع مصاريف الخسائر الائتمانية المتوقعة بمقدار 33 مليون ريال.

وارتفعت تكلفة التمويل بمقدار 20 مليون ريال بسبب زيادة في أسعار (سايبور) و(ليبور).

وسجلت الشركة إيرادات منحة حكومية لمرة واحدة بمبلغ 52 مليون ريال متعلق بإغلاق مشروع.