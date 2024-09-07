شكرا لقرائتكم خبر عن "تصديرى الهندسية" يستهدف نموا لا يقل عن 20 % بالصادرات حتى نهاية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يتبع استراتيجية لزيادة الصادرات في 2024 بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 % اعتماداً على الإمكانيات الهائلة للصناعات الهندسية المصرية.



وأشارت "حلمي" إلي أن رؤية المجلس تعتمد على عدة محاور منها الاشتراك في المعارض الدولية، وكذلك تنظيم البعثات التجارية والأسابيع التجارية الخارجية وعقد اللقاءات والاجتماعات مع المسؤولين الحكوميين لتسهيل نفاذ الصادرات، وبهذه الوتيرة الحالية في زيادة الصادرات فإنه يمكن الوصول إلي أكثر من هذه المستهدفات بنهاية 2024.



كما شددت "المدير التنفيذي للمجلس التصديري" على أهمية العمل على خطة لخفض تكلفة الإنتاج وهو الأمر الذي يؤثر بشكل جيد وإيجابي على القطاع حيث يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات والصناعات المصرية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية ويزيد من تنافسية تلك الصناعات.