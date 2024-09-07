شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية.. "داو جونز" يغلق على تراجع بنسبة 1% والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية أمس الجمعة على انخفاض.
وهبط مؤشر "داو جونز" بنسبة 1% أو بما يعادل 410 نقاط إلى 40345 نقطة.
وتراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 2.55% بما يعادل 436 نقطة إلى 16690 نقطة.
وهبط مؤشر "داو جونز" بنسبة 1% أو بما يعادل 410 نقاط إلى 40345 نقطة.
مؤشرات سوق الأسهم الأمريكيةفيما انخفض مؤشر" ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.75% بما يعادل 94 نقطة إلى 5408 نقاط.
وتراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 2.55% بما يعادل 436 نقطة إلى 16690 نقطة.