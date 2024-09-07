الاقتصاد

الأسهم الأمريكية.. "داو جونز" يغلق على تراجع بنسبة 1%

0 نشر
واس - واشنطن 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية.. "داو جونز" يغلق على تراجع بنسبة 1% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية أمس الجمعة على انخفاض.
وهبط مؤشر "داو جونز" بنسبة 1% أو بما يعادل 410 نقاط إلى 40345 نقطة.

مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية

فيما انخفض مؤشر" ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.75% بما يعادل 94 نقطة إلى 5408 نقاط.
وتراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 2.55% بما يعادل 436 نقطة إلى 16690 نقطة.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا