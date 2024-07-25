شكرا لقرائتكم خبر عن 8.2 % ارتفاعا بالصادرات غير البترولية السعودية في مايو الماضي والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع الواردات

انخفاض الميزان التجاري

الصين الشريك الرئيس

منافذ الواردات

الدمام - شريف احمد - سجلت الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) ارتفاعاً في شهر مايو الماضي، بنسبة 8.2% مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.ووفقا لتقرير التجارة الدولية الصادر عن هيئة الإحصاء، انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير إلى 2.1%).وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 33.9% في نفس الفترة، فيما زادت الصادرات السلعية في شهر مايو 2024م بنسبة 5.8% مقارنة بالشهر ذاته من 2023م وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 4.9%.وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 73.0% في شهر مايو 2023م إلى 72.4% في شهر مايو 2024م.أما على صعيد الواردات، فقد ارتفعت في شهر مايو 2024م بنسبة 2.6 % وعند النظر للميزان التجاري السلعي، فقد ارتفع الفائض بنسبة 12.8% مقارنة بشهر مايو 2023م.وبالمقارنة مع الشهر السابق أبريل 2024م فقد ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 3.3 %، فيما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير بنسبة 26.9%.وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 10.6 %، بينما سجل الميزان التجاري السلعي انخفاضاً بنسبة 8.8 % بالمقارنة مع أبريل 2024م.وتعد "منتجات الصناعات الكيماوية من أهم سلع الصادرات غير البترولية حيث شكلت 23.8 % من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد انخفضت بالمقارنة مع شهر مايو 2023م بنسبة 66.2 % تليها اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" (تمثل 21.8% من إجمالي الصادرات غير البترولية)وانخفضت اللدائن والمطاط بنسبة 63.4% في مايو الماضي، مقارنة بشهر مايو 2023م.في المقابل كانت أهم السلع المستوردة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" والتي تشكل 26.7% من إجمالي الواردات، وقد ارتفعت بنسبة 22.3% عن شهر مايو 2023م، ثم معدات النقل وأجزاؤها وهي تشكل 12.9% من إجمالي الواردات وقد انخفضت بنسبة 15.9% عن شهر مايو 2023م.وتعد الصين الوجهة الرئيسة لصادرات المملكة والتي شكلت ما نسبته 15.2% من إجمالي الصادرات في شهر مايو 2024م، تليها كوريا الجنوبية بنسبة 9.8% من إجمالي الصادرات) ثم الهند (بنسبة 7.7% من إجمالي الصادرات).وكانت كل من الإمارات العربية المتحدة، واليابان ومملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، وتايوان ومالطا، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها.وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر ما نسبته 66.8% من إجمالي الصادرات.وتحتل الصين المرتبة الأولى لواردات المملكة والتي شكلت ما نسبته 25.0% من إجمالي الواردات في شهر مايو 2024م، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة %69.3 من إجمالي الواردات ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 66.5% من إجمالي الواردات.وكانت كل من الهند، وألمانيا، ومصر، وإيطاليا، وسويسرا، واليابان، والمملكة المتحدة، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة وارداتالمملكة من تلك الدول العشر ما نسبته 66.3% من إجمالي الواردات.ويعد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة والتي تعادل 23.6% من إجمالي الواردات في شهر مايو 2024م.وجاءت المنافذ الرئيسة الأخرى خلف ميناء الدمام وهي: ميناء جدة الإسلامي بنسبة 22.4%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 15.9%، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بنسبة 7.4%، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 66.3%.وشكلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 75.5% من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.