رئيس الوزراء المصري يعقد اجتماعًا مع مسؤولي شركة المراعي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

عقد دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أمس بمقر الحكومة بمدينة العلمين، اجتماعًا مع مسؤولي شركة المراعي برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة عبدالله بن ناصر البدر وبحضور عددٍ من المسؤولين المصريين.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع عن التطلع لدعم الاستثمارات السعودية في مصر في مختلف المجالات، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.

وأعرب الدكتور مدبولي عن تقديره لنشاط شركة المراعي في السوق المصرية.

من جانبه أبان الرئيس التنفيذي لشركة المراعي أن الشركة حرصت خلال الفترة الماضية على توسيع نطاق أعمالها في مصر، لما تمثله السوق المصرية من أهمية.

فيما لفت نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبدالغفار النظر إلى وجود فرصة لزيادة معدلات الاستثمارات السعودية في مجال تصنيع منتجات الألبان، وكذلك المستلزمات الطبية والدواء.

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