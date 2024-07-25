شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الإسلامي يناقش التنمية في الشرق الأوسط مع مسؤولي البنك الدولي والان نبدء بالتفاصيل

التنمية في الشرق الأوسط

الدمام - شريف احمد - التقى عدد من كبار الخبراء من البنك الإسلامي للتنمية اليوم ، بمقر البنك الإسلامي للتنمية، مسؤولي البنك الدولي.وناقش الفريقان وجهات النظر حول اقتصاديات الطاقة، والصحة ، والبطالة والشيخوخة ، والهشاشة الاقتصادية ، والرقمنة ، وصناعات تحلية المياه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وتحدث نائب رئيس العمليات في البنك الإسلامي للتنمية الدكتور منصور مختار، في بداية اللقاء عن تعزيز التنمية البشرية باعتبارها الحل الرئيسي للتحديات المستمرة والمستقبلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب المجال الاقتصادي والاجتماعي، والتنمية المستدامة.وتركزت المناقشات والمباحثات بين الطرفين على الاتجاهات الكبرى التي تتحدى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والحلول المستقبلية لقيادة التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.