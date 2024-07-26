ارتفاع أسعار الذهب إلى 2374.14 دولارًا للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم لكنها تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية، في وقت ينتظر فيه صدور بيانات جديدة عن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية من شأنها أن توفر المزيد من المؤشرات بشأن موعد خفض الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 2374.14 دولارا للأوقية (الأونصة) لكنه انخفض واحدا بالمئة خلال الأسبوع، كما قفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 % إلى 2371.00 دولارا.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 27.95 دولارا للأوقية، فيما صعد البلاتين 0.9 % إلى 941.25 دولارا، بينما ارتفع البلاديوم 0.9 % إلى 914.68 دولارا.

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