الصين تسجل نموا في الاستثمار الخارجي خلال النصف الأول من 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

سجّلت الصين نموا ثابتًا في الاستثمارات الموجهة إلى الخارج خلال النصف الأول من عام 2024، ما يشير إلى توسع مشاركتها في التعاون بالسوق العالمية.

وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة التجارة الصينية – وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، ارتفاع الاستثمار الخارجي المباشر غير المالي للصين بنسبة 16.6 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى 72.62 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، فيما ارتفع الاستثمار الخارجي الصيني المباشر في الدول المشاركة في مبادرة “الحزام والطريق” بنسبة 9.2 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى 15.46 مليار دولار أمريكي.

وبلغ حجم المشروعات الخارجية المتعاقد عليها 72.25 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 2.2 في المئة، في حين ارتفعت قيمة العقود الموقعة حديثًا بنسبة 22 في المئة، لتصل إلى 115.5 مليار دولار أمريكي.

وأصدرت وزارة التجارة الصينية من أجل تسهيل الاستثمار الصيني في الدول والمناطق الأجنبية، لائحةً تنظيميةً بشأن التعاقد على المشروعات الخارجية، ودخلت حيز التنفيذ في اليوم الأول من يوليو الجاري، بهدف المساعدة في تبسيط الإجراءات للشركات ذات الصلة

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