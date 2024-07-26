زيادة في سعر الذهب بمنتصف التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم، الجمعة، حيث زاد الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2170 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2790 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3255 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 3720 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 26040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وصعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2373 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بنسبة 0.40% ، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.