الزراعة تطرح كرتونة البيض بسعر 120 جنيها في 7 محافظات

الشارقة - اميمة ياسر - أطلقت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، كميات من بيض المائدة من انتاج مشروعات الهيئة للبيع للمواطنين بسعر ١٢٠ جنيها للكرتونة، في ٧ محافظات من خلال ٣١ منفذ متحرك فضلا عن المنافذ الثابتة بالمحافظات.

وعقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع ماكرديلى كارلوس رئيس اتحاد مصدري اللحوم والدواجن البرازيلي وبحث معه تعزيز التعاون المشترك في مجال استيراد وتصدير اللحوم والدواجن والخدمات البيطرية، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور ممتاز شاهين رئيس هيئة الخدمات البيطرية وبعض قيادات الوزارة، كما ترأس أيضا ، إجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لمناقشة عددا من الموضوعات المتعلقة بالمنتفعين، وأعمال الهيئة ومشروعاتها المحافظات