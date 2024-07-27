شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل أثناء استقبال وزير الاستثمار: نتطلع إلى توفير فرص عمل كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

المناطق اللوجستية

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة الاستثمار وقدرتها في تكوين الفكر الاستثماري والأداء الذي يتسع باتساع حجم الوطن.جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر أجا اليوم، وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، يرافقه وكيل الوزارة لخدمات المستثمرين محمد أبا حسين، ووكيل تطوير الاستثمارات محمد ال صاحب، وعدد من قيادات الوزارة.ورحب سموه بالوزير في زيارته الاستثنائية للمنطقة الذي أثرى خلالها الجميع بمحاور النقاش والأطروحة الموجودة بالمنطقة، منوهاً بدعم وحرص الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ودفع وتمكين سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - اللذين يُثران كل هذه الأطروحات ويجعلا منها فرص ممكنة قابلة للتطبيق من القطاعات المعنية التي من أهمها وزارة الاستثمار في سبيل تمكين الأداء الاستثماري والفرص الاستثمارية وتحفيز القطاع الخاص وكذلك الممكنات من الأجهزة المعنية في القطاع العام.وأشار سمو أمير حائل إلى أهمية الميز النسبية التي تتمتع بها المنطقة، مؤكداً أن حائل من المناطق اللوجستية والمحورية في موقعها والتي نتطلع إلى تحقيق المستهدفات وإقامة ورش العمل لإثراء الحراك الذي من شأنه توفير فرص عمل كبيرة تعزز من خلال دفع الدولة والوزارة، مبينة أن منطقة حائل كبقية مناطق الوطن تتمتع بقوة كامنة تستطيع من خلالها تعزيز دورها.إثر ذلك عقد سموه اجتماعاً مع الوزير ووكلاء الوزارة بحضور وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ ومديري القطاعات الحكومية بالمنطقة، تم خلاله الاطلاع على عرض مقدم من هيئة تطوير المنطقة عن الميز النسبية للمنطقة ومناقشة آفاق ومستقبل الاستثمار بالمنطقة انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 ومواجهة التحديات.