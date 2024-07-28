شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يستكشف فرص التعاون في مناجم الأمازون البرازيلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، مناجم كاراجاس العملاقة التابعة لشركة "فالي" في غابات الأمازون البرازيلية، والتي تعد واحدة من أكبر المجمعات المخصصة لإنتاج خام الحديد في العالم.

جاء ذلك برفقة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، وعدد من قيادات منظومة الصناعة والتعدين. تقنيات حديثة خلال الزيارة، اطلع الخريف على التقنيات الحديثة التي تستخدمها "فالي" في استخراج المعادن ومعالجتها في هذه المناجم الضخمة، ومن ذلك تقنية إدارة المناجم عن بعد، ونقل المواد التعدينية بشاحناتٍ دون سائق.

وبحث الوزير مع مسؤولي الشركة سبل نقل المعرفة والخبرات في مجال التعدين، خاصة فيما يتعلق بالتعدين في الغابات المطيرة مع الحفاظ على البيئة.

وتمتلك "فالي" تجربة رائدة في التوازن بين استغلال خام الحديد في مناجمها الواقعة داخل محميات طبيعية، والمحافظة على غابات الأمازون وكائناتها الحية، إلى جانب بناء شراكة فاعلة مع المجتمعات المجاورة لمناجمها.

وناقش وزير الصناعة والثروة المعدنية مع مسؤولي "فالي" خطط الشركة التوسعية في المملكة، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون في تطوير مناجم كاراجاس وتعزيز إنتاجها، الذي يزيد سنوياً عن 300 مليون طن من خام الحديد، وتعد من أكبر مناجم خام الحديد في العالم.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جولة يقوم بها الخريف إلى البرازيل وتشيلي؛ بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وجذب الاستثمارات إلى المملكة في قطاعي الصناعة والتعدين.

وتعد البرازيل ثاني أكبر دولة في العالم منتجة لخام الحديد، وتمتلك تاريخاً طويلاً في قطاع مناجم التعدين، إذ يزيد عدد المناجم فيها عن 3 آلاف منجم.