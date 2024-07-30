شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تستهل تعاملاتها على ارتفاع جماعى لمؤشراتها والان مع تفاصيل الخبر

استهلت البورصة المصرية تعاملاتها خلال جلسة اليوم الثلاثاء على صعود، جماعي للمؤشرات.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11%% ليصل إلى مستوى 28.884 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 12.509 نقطة .

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 6733 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 9604 نقطة.