شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تستهل تعاملاتها على ارتفاع جماعى لمؤشراتها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالثلاثاء، 30 يوليو 2024 10:29 ص
استهلت البورصة المصرية تعاملاتها خلال جلسة اليوم الثلاثاء على صعود، جماعي للمؤشرات.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11%% ليصل إلى مستوى 28.884 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 12.509 نقطة .
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 6733 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 9604 نقطة.
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