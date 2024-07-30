الاقتصاد

البورصة تستهل تعاملاتها على ارتفاع جماعى لمؤشراتها

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 10:29 ص

استهلت البورصة المصرية تعاملاتها خلال جلسة اليوم الثلاثاء على صعود، جماعي للمؤشرات.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11%% ليصل إلى مستوى 28.884 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 12.509 نقطة .

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 6733 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 9604  نقطة.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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