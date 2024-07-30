شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الأسهم الأمريكية تتأهب لصدور بيانات اقتصادية حاسمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد الأسواق المالية الأمريكية لمرحلة من التقلبات الحادة، حيث ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الحاسمة التي قد تؤثر بشكل كبير على اتجاهات السوق في الفترة المقبلة. ومن المقرر صدور قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول أسعار الفائدة إلى تقرير الوظائف وأرباح شركات التكنولوجيا الكبرى، وفق ما ذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية.

أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية

تفوق سهم «تسلا»

قرار الاحتياطي الفيدرالي

تقرير الرواتب في الولايات المتحدة

أرباح عمالقة التكنولوجيا

رد فعل أسواق الأسهم

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يوم الاثنين بنسبة 0.08% ليغلق عند 5,463.54 نقطة أما مؤشر ناسداك المركب فارتفع بنسبة 0.07% ليغلق عند 17,370.20.اقرأ أيضاً: تغيرات طفيفة في الأسهم الأمريكية.. وداو جونز الصناعي يغلق منخفضاوعلى النقيض من المؤشرين تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 49.41 نقطة أو 0.12% ليغلق عند مستوى 40,539.93 نقطة.ارتفع سهم «تسلا» بعد الإعلان عن أرباح وإيرادات أفضل من المتوقع للربع المالي مما جعل سهم الشركة الأفضل أداءًا في مؤشر السوق الواسع يوم الاثنين.قال محللون أنه قد ارتفع سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية بنسبة 5.6% بعد أن اختارته "مورجان ستانلي" كأفضل اختيار ما بين مجموعة متباينة من الأسهم.لا يتوقع أن يتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي أي إجراء في نهاية اجتماعه يوم الأربعاء على الرغم من الإشارات التي تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي والتضخم قد وصلا إلى نقطة جيدة.ويرى كثيرون في وول ستريت أسباباً أخرى تدفع البنك المركزي إلى الانتظار حتى سبتمبر قبل أن يتخذ أي إجراء.سوف يلعب تقرير الرواتب غير الزراعية لشهر يوليو والذي سيصدر يوم الجمعة المقبل دوراً في الحسابات اللاحقة بشأن توقيت وعمق تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024.اقرأ ايضاً: سوق الأسهم الأمريكية تترقب أرباح التكنولوجيا وقرار الفيدراليومن المتوقع على نطاق واسع أن تؤدي البيانات الاقتصادية إلى إبقاء سعر الفائدة الأمريكي كما هو في شهر يوليو.ذكر المحللون أن قائمة أرباح هذا الأسبوع ستساعد في تحديد ما إذا كانت أسهم التكنولوجيا قادرة على التعافي من الانخفاضات التي شهدتها الأسبوع الماضي.ومن المقرر أن تعلن "ميتا" و"آبل" و"أمازون" عن نتائجها الفصلية في الأيام المقبلة.في هذا السياق، أشار جون ستولتزفوس المحلل في "أوبنهايمر" إلى أنه بعد تحركات السوق المتقلبة الأسبوع الماضي أصبحت احتمالات ارتفاع أسهم التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الضخمة أكثر ترجيحاً

من المتوقع أن تكون ردود فعل الأسواق متباينة بناءً على النتائج الفعلية للبيانات المنتظرة. ففي حال أظهرت البيانات نمواً اقتصادياً قوياً ولمح الفيدرالي إلى نيته لخفض الفائدة في سبتمبر، قد تشهد الأسواق ارتفاعات ملحوظة. أما إذا جاءت البيانات دون التوقعات أو أشارت إلى تباطؤ في النمو، فقد تواجه الأسواق موجة من التراجع نتيجة للقلق المتزايد بين المستثمرين.