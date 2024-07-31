بعد زيادة البنزين.. «أوبر» تقرر رفع أسعار خدماتها في القاهرة والإسكندرية

الشارقة - اميمة ياسر -

قررت لجنة تسعير المواد البترولية، الخميس الماضي، زيادة أسعار البنزين والسولار، ولذلك أعلنت شركة "أوبر مصر" لطلب خدمات النقل الذكي عبر الهاتف المحمول رفع أسعار رحلاتها في مدينتي القاهرة والإسكندرية.

وقالت شركة "أوبر"، في رسالة أرسلتها إلى أحد الكباتن، إنه تم زيادة الأجرة للرحلات بنسبة 8% ليصبح إجمالي متوسط نسبة الزيادة في الأجرة هو 15%.

ويأتي هذا بعد أيام قليلة من إقرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بمجلس الوزراء زيادة أسعار المشتقات البترولية المختلفة (بنزين وسولار)، وما تبعه من زيادة بأسعار وسائل النقل المختلفة.

وكشفت "أوبر" عبر موقعها الرسمي أنه يتم تحديد السعر الأساسي بحسب وقت المشوار ومسافته، ولم تُعلن عن أي تفاصيل متعلقة بسعر الكيلو في أوبر 2024.

وجاءت الأسعار الجديدة للبنزين والسولار على النحو التالي:

بنزين 80 12.25 جنيه للتر

بنزين 92 13.75 جنيه للتر

بنزين 95 15 جنيهًا للتر

الكيروسين 15 جنيهًا للتر

وفي وقت سابق، أكد محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم رفع دعم الوقود تدريجيًا حتى نهاية عام 2025.