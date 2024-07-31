شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 22 مليار جنيه.. البورصة المصرية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

البورصة المصرية

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية على ارتفاعات جماعية في ختام تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 22 مليار جنيه ليصل إلى 2.010 تريليون جنيه، بعد تداولات بالسوق بلغت 4.3 مليارات جنيه.وارتفع مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 1.17% محققًا 29378 نقطة.كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.26% مسجلًا 6838 نقطة.وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نحو 0.43% لينهي التعاملات عند مستوى 9762 نقطة.