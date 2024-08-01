شكرا لقرائتكم خبر عن مساء اليوم.. الإعلان عن نتائج انتخابات الغرفة التجارية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد وزارة التجارة لإعلان نتائج انتخابات الغرفة التجارية بالرياض اليوم الخميس الموافق 1 / 8 /2024م، بعد إتاحة الفرصة لعدد من المشتركين من ممارسة حقهم الانتخابي.

وكانت وزارة التجارة أصدرت بياناً بشأن نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالرياض للدورة (1446 – 1450هـ)، التي أجريت خلال الفترة 28/ 4 – 5/ 5 / 2024، وبعد الرجوع إلى التقارير التقنية، التي تبين منها استخدام بعض الأصوات للناخبين بطريقة غير نظامية، مما أدى إلى عدم تمكن بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وعلى إثر ذلك قامت الوزارة، وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية وإصدار العقوبات الرادعة بحقهم، وفقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها بالسجن مدة تصل إلى أربع سنوات وبغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.

‏هذا وقد أقرت لجنة الانتخابات استكمال إجراءات العملية الانتخابية وإلغاء الأصوات غير النظامية التي حصل عليها بعض المُرشحين، وإبلاغ الناخبين الذين حاولوا التصويت ولم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بأحقيتهم بالتصويت بتاريخ 12/ 1 /1446 هـ الموافق 18/ 7 / 2024م، على أن يبدأ التصويت من الساعة 8 صباحاً من يوم الأحد بتاريخ 22/ 1/ 1446هـ الموافق 28 / 7 /2024م، وينتهي الساعة 6 مساءً من يوم الخميس بتاريخ 26/ 1 /1446 هـ الموافق 1 / 8 /2024م، على أن يتم الإعلان عن النتائج بعد الانتهاء من التصويت، وإعادة فرز الأصوات في نفس اليوم.