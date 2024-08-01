شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «بي سي آي» إلى 9.79 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) صافي ربح في الربع الثاني من 2024، يقدر بنحو 9.79 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 44.4%، مقابل 6.78 مليون ريال، في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثاني من السنة الحالية مقارنة مع الربع الثاني من العام السابق من العام السابق إلى: انخفاض تكاليف التمويل بمبلغ 5.7 مليون وارتفاع مصاريف الزكاة والضريبة بمبلغ 3.2 مليون.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الثاني من السنة الحالية مقارنة مع الربع السابق إلى: ارتفاع المبيعات بمبلغ 7.9 مليون وزيادة مماثلة في المصاريف التشغيلية، بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف الزكاة والدخل بمبلغ 1 مليون ريال.

وبحسب البيان يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: ارتفاع المبيعات بمبلغ 2.4 مليون ريال، مترافقا مع انخفاض تكلفة المبيعات بلغ 7.1 مليون ريال.

وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصاريف التشغيلية بمبلغ 2.5 مليون ريال، وانخفاض مصاريف التمويل بمبلغ 6.2 مليون ريال، وانخفاض أرباح القيمة العادلة للمشتقات المالية بمبلغ 1 مليون ريال، مترافقا مع ارتفاع مصاريف الزكاة والدخل بمبلغ 4.3 مليون ريال.