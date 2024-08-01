شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة دمياط الجديدة يشدد على سرعة التحول الرقمى بالمركز التكنولوجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة وسير العمل مؤكدا على أهمية السرعة فى إداء الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات من خلال الشباك المحدد للخدمات المقدمة وفحص الطلبات طبقا للوائح المنظمة مع استيفائها كافة البيانات، وأن التعامل من خلال المركز التكنولوجى لتحويل وميكنة جميع الخدمات وفصل مقدم الخدمة من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد بما كان له الأثر لدى المواطنين على حسن انتظام العمل وسرعة انهاء الخدمات المقدمة.

وأكد أن توجهات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى التحول الرقمى والميكنة لكافة الخدمات المقدمة للمواطنين فى سهولة ويسر واستمع سيادته الى مجموعة من المواطنين والذين توجهو بالشكر لسيادتة وفريق العمل على تلك المجهودات التى من شأنها تقديم الخدمات وتبسيط الاجراءات .

كما تفقد الإدارة العقارية ووجهه بسرعة انهاء كافة الخدمات الخاصة بالمواطنين والعمل على الانتهاء من الأرشفة الالكترونية للمعاملات على السيستم لإصدار الخدمات التى تقدم للمواطنين والخطابات للجهات الخارجية من خلال الشباك الواحد بالمركز.

وتفقد المركز التكنولوجى للمرافق وايرادات المياه وأكد على تبسيط الإجراءات على الساده متلقى الخدمة والألتزام التام بتحصيل ايرادات المياه استكمالا للمجهودات والاجراءات التى من شأنها استرداد حقوق الدولة.