بعد تحريك سعر السولار.. التموين تحدد تكلفة الخبز المدعم للمخابز

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حساب تكلفة إنتاج الخبز المدعم للمخابز البلدية، بعد تحريك سعر السولار حيث تتحمل الوزارة فارق التكلفة حتى يظل سعر الرغيف ثابت للمواطن على بطاقات التموين بـ 20 قرشا.

وتضمن قرار وزارة التموين بأن يتم تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية التموينية بالقطاعين "العام، الخاص" في ضوء صدور قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1595 لسنة 2024 م والمتضمن تحديد أسعار تداول المواد البترولية ومنها السولار، ليتم احتساب تكلفة تصنيع الرغيف بالمخابز البلدية التي تستخدم وقود السولار في عملية التصنيع والإنتاج لتصبح على النحو التالي حيث تشمل إجمالي تكلفة التصنيع "ما يسدده المواطن 20 قرشا للرغيف، بالإضافة إلى قيمة تأمينات عمال، ونوع الوقود المستخدم وتكلفة التصنيع بعد خصم الفوارة، وإجمالي تكلفة تسليم الرغيف وما يسدده المواطن عن الرغيف.

وتقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد صافي تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتي تعمل بوقود السولار بالقطاعين " العام، الخاص " بالإضافة إلى سداد وتسوية قيمة تأمينات عمال المخابز البلدية بالقطاع "الخاص" فقط مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وطبقا لما يتم إثباته من مبيعات خبز بلدى مدعم على النظام بموجب البطاقات التموينية الذكية من خلال ماكينات صرف الخبز الخاصة بكل مخبز بلدى.

وتم توجيه القرار للمديريات لإعلام كافة أصحاب المخابز البلدية في جميع أنحاء الجمهورية أنه بالنسبة للتكلفة الجديدة ابتداء من تاريخ 1/8/2024 بموجب التوجيه الوزاري ستكون كالتالي: الخبز ماو طرى يحصل 39 جنيها عن كل شيكارة 50 كيلو من البنك أو 173 قرشا على كل رغيف مبيعات + 20 قرشا من المواطن وهذا الحساب يتم إيداعه لصاحب المخبز من الهيئة العامة للسلع التموينية والخبز الملدن يحصل 54 جنيها من البنك على كل شيكارة دقيق 50 كيلو أو 128.50 قرش على كل رغيف ينتج وهذا الحساب يتم إيداعه في حساب صاحب المخبز من الهيئة العامة للسلع التموينية والخبز المجر يحصل 28.25 جنيه على الشيكارة 50 كيلو من البنك أو 147.50 قرشا عن كل رغيف مبيعات + 20 قرشا من المواطن وهذا الحساب سيتم إيداعه في حساب صاحب المخبز من الهيئة العامة للسلع التموينية كما الخبز الماو الطرى للمخابز التي تعمل بالغاز يحصل 20 قرشا من المواطن ويورد على كل شوال 50 كيلو 128.50 جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية أو 2.65 قرش على كل رغيف مبيعات.