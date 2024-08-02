شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو " الإسكان " يتفقدون المشروعات بغرب المطار والمنطقة الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولو المرافق بالهيئة، المشروعات الجارية بمنطقة غرب المطار، والمنطقة الصناعية واللوجيستية، بمدينة أكتوبر الجديدة، يرافقهم المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز، والجهات المشرفة على المشروعات، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

وخلال الزيارة، قدَّم المهندس محمد عبدالمقصود، شرحاً وافياً عن المشروعات الجارية بالمدينة، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة سواءً في المناطق الصناعية أو اللوجيستية أو بالأنشطة العمرانية المختلفة.



وتفقد مسئولو الإسكان، مواقع مشروع محطة كهرباء أكتوبر الجديدة، ومشروعات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " المرحلة السادسة، ومحطة معالجة الصرف الصناعى المرحلة الأولى بقدرة مرحلية ٢٥ ألف متر مكعب/يوم، ومحطة رافع المياه بمنطقة غرب المطار، كما تم متابعة الموقف التنفيذي لترفيق المنطقة الصناعية والمنطقة اللوجيستية.



وطالب المهندس أشرف فتحي، بمواصلة الجهود المبذولة بالمشروعات الجارية بالمدينة، وضرورة الالتزام بالجودة بالإضافة للالتزام بالخطط الزمنية المكثفة للانتهاء من الأعمال لدفع معدلات التنمية بالمدينة الجديدة.