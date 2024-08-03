الأسهم الأوروبية تواصل التراجع وسط عزوف عالمي عن المخاطرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انخفضت الأسهم الأوروبية بأكثر من واحد بالمئة اليوم الجمعة، متماشية مع اتجاه عالمي للعزوف عن المخاطرة في الوقت الذي يقيم فيه المتعاملون بيانات متباينة من عدد من الشركات لقياس معنويات السوق.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.6% إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر. ويتجه المؤشر لتسجيل انخفاض طفيف بواقع 0.1% هذا الأسبوع.

وجاءت تداولات جميع القطاعات الفرعية في المنطقة الحمراء، وخسر قطاع التكنولوجيا 3.7%، وتراجع قطاع الخدمات المالية 2.6%.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط