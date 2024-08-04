شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة تجارة القاهرة: ثبات أسعار اللحوم البلدى فى الأسواق للشهر الثالث والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت غرفة تجارة القاهرة، استقرار أسعار اللحوم الحمراء والبلدى فى الأسواق استقرار ملحوظ خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2024 وسط توافر كميات كبيرة في الأسواق.

وسجلت أسعار اللحوم الحمراء البلدي اليوم في الأسواق ثبات ملحوظ للشهر الثالث علي التوالي بعد هبوط ملحوظ في شهر مايو الماضي ومنذ هذا التاريخ تسجل اللحوم حالة من الاستقرار.

وكشف شعبة القصابين، أن سعر اللحوم البلدي يواصل استقراره بين 320 و420 جنيها للكيلو حسب القطعية وكذلك حسب المنطقة السكنية كما يختلف السعر وفق المحافظات.

وتسجل اللحوم في بعض المنافذ بمناطق متفرقة في القاهرة الكبرى أسعار متفاوتة وبلغ الكيلو و 290 إلي 300 جنيه في منافذ أمان ويصل إلى 320 جنيهات وبعض القطعيات فى المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها ، بحسب بيانات شعبة القصابين.

وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.