تظهر قبل أشهر من الإصابة.. 5 أعراض لـ احتشاء عضلة القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور الروسي يوري بيلينكوف، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية،عن 5 أعراض تظهر قبل عدة أشهر تشير إلى احتشاء عضلة القلب.

أشار "بيلينكوف" إلى أن الجسم يرسل لنا إشارات تحذيرية قبل حدوث هذه الحالة، فمثلا وجد علماء بريطانيون أن المصافحة الضعيفة مؤشرا على زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو جلطة دماغية، وفقا لصحيفة "فيستي. رو" الروسية.

العلامات التي يجب الانتباه إليها

الشعور بالتقدم في العمر.

عدم انتظام ضربات القلب.

ضيق التنفس.

العرج المتقطع.

التعرق الليلي.

والعرج المتقطع هو متلازمة تحدث على خلفية النشاط البدني المعتدل، وتلاحظ عادة أثناء المشي مع الشعور بألم في العضلات وتشنجات في ربلة الساق وكذلك في الفخذ والأرداف، تختفي جميعها بعد راحة قصيرة.

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