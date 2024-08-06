شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة سلطان الدغيثر عضو مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نعى أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة تداول السعودية القابضة وجميع منسوبيها المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر رحمه الله (عضو مجلس الإدارة مستقل ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) الذي وافته المنية مساء أمس الاثنين 1 صفر 1446هـ الموافق 5 أغسطس 2024م.

ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ستعلن المجموعة لاحقاً أي مستجدات تتعلق بتعيين عضو جديد في المجلس ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

