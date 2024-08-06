الاقتصاد

وفاة سلطان الدغيثر عضو مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة سلطان الدغيثر عضو مجلس إدارة مجموعة تداول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نعى أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة تداول السعودية القابضة وجميع منسوبيها المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر رحمه الله (عضو مجلس الإدارة مستقل ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) الذي وافته المنية مساء أمس الاثنين 1 صفر 1446هـ الموافق 5 أغسطس 2024م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ستعلن المجموعة لاحقاً أي مستجدات تتعلق بتعيين عضو جديد في المجلس ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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