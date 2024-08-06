شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 32 مليار جنيه أرباح.. البورصة المصرية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بختام تعاملات اليوم نحو 32 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 1.922 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 158.6 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيس للبورصة (إيجي إكس 30) بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 28210.41 نقاط، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس70) بنسبة 3.05% ليبلغ مستوى 6356.29 نقطة.

وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نحو 2.71% ليصل إلى مستوى 9139.82 نقطة.