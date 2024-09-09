شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر آبل 2024.. اعرف تفاصيل وأسعار المنتجات الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

هاتف iPhone 16 Pro

Apple Watch Ultra

الدمام - شريف احمد - شهد المؤتمر السنوي لشركة "آبل" اليوم الإثنين بولاية كاليفورنيا الأمريكية، الإعلان عن تفاصيل ومواصفات منتجاتها الجديدة المنتظرة، ومنها هاتف "آيفون 16"."آبل" كشفت عن مواصفات هاتف آيفون 16 "iPhone 16" الذي يمتلك مواصفات جديدة إذ يتميز بألوان جديدة، كما يتمتع iPhone 16 وiPhone 16 Plus بنفس أحجام الشاشة، مع توفر زر جديد للتحكم في الكاميرا.يصدر "iPhone 16" بشريحة A18 الجديدة، ويتمتر الهاتف بتقنيات الذكاء الاصطناعي من شركة آبل، مع سهولة في التحكم.وأوضحت الشركة الأمريكية أن سيكون متاح في النسخة التجريبية الشهر المقبل، مع توفر ميزة "الذكاء البصري" من خلال زر التحكم الجديد بالكاميرا.ويشهد iPhone 16 Pro وجود كاميرا جديدة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، مع توفر كاميرا Telephoto 5x التي كانت حصرية سابقًا لـ Pro Max، كما يمكن تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية.ويبدأ سعر iPhone 16 وiPhone 16 Plus الجديد من 799 دولارًا و899 دولارًا، مع مساحة تخزين أساسية تبلغ 128 جيجابايت.كما كشفت الشركة أيضًا عن "الساعة الذكية آبل ووتش" Apple Watch Ultra ومواصفتها، منها سرعة الشحن فخلال 30 دقيقة فقط يصل إلى 80%، وكذلك هيكلها المميز وقدرتها على العمل في الماء.ويبدأ سعر Apple Watch من 399 دولارًا، وستكون متاحة في 20 سبتمبر الحالي.واستعرضت آبل في مؤتمرها، مواصفات سماعة "AirPods 4" التي تمتلك مواصفات خاصة، منها تصميم مريح مزودة بنموذج ثانٍ مزود بميزة إلغاء الضوضاء النشطة، وكذلك حافظة أصغر مع USB-C.وتعرض السماعة الجديدة بألوان جديدة من "AirPods Max" ويبدأ سعرها بـ 549 دولارًا.