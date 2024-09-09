تكنولوجيا: هواتف iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max تنطلق بمعالج A18 Pro وحجم أكبر في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق جيل جديد من هواتف الأيفون اليوم في حدث ابل، حيث قدمت عملاق التكنولوجيا هواتف iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max بحجم أكبر في الشاشة ورقاقة A18 Pro، مع أداة التحكم في الكاميرة الجديدة.

ينطلق iPhone 16 Pro‌ بحجم شاشة 6.3 إنش، بينما يأتي هاتف ‌iPhone 16 Pro‌ Max بحجم شاشة 6.9 إنش وهو أكبر حجم شاشة قدم في هواتف الأيفون حتى الآن، كما تتميز حواف الشاشة بتصميم فائق النحافة.

وتنطلق الهواتف بإطار من التيتانيوم بتصميم نهائي باللون الأسود التيتانيوم، والأبيض تيتانيوم وأيضاً لون التيتانيوم الطبيعي إلى جانب لون جديد يعرف ب”الصحراء”.

وتدعم ابل الهاتفين برقاقة A18 Pro، التي ترتكز على الجيل الثاني من عملية تصنيع بدقة 3 نانومتر، مع “Neural Engine” بعدد 16 من الأنوية، ونطاق ذاكرة أكبر بنسبة 17%، لذا يقدم المعالج آداء أسرع بنسبة 15% مقارنة بالجيل السابق، كما يضم المعالج عدد 6 من الأنوية التي تنقسم إلى 2 من الأنوية لتعزيز الآداء، و4 من الأنوية لكفاءة إستهلاك الطاقة.

كما تدعم ابل هذه الإصدارات بمنفذ USB C بآداء أسرع مرتين أكثر في نقل البيانات، وتشفير الفيديو، ويضم iPhone 16 Pro‌ مستشعر “Fusion”رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل مع الجيل الثاني من تقنية دمج البيكسل 4 في 1، مع “zero shutter lag” لصور ProRAW بدقة 48 ميجا بيكسل، ودعم HEIF.

أيضاً تدعم الكاميرة صور قائقة الإتساع بدقة 48 ميجا بيكسل بتقنية دمج البيكسل 4 في 1، بميزة التركيز التلقائي للمرة الأولى، مع كاميرة tetraprism telephoto بميزة التكبير البصري حتى 5 مرات في كلا الإصدارين.

وتقدم ابل تحسينات في أنماط التصوير في الكاميرة التي تتيح إجراء تعديلات في ألوان الصور والظلال في الوقت الفعلي، مع تكييف درجات الألوان، مع إمكانية تخصيص أنماط الكاميرة بين العمق في التصوير، والأبيض والأسود، أو نمط طبيعي.

وتدعم كاميرة Fusion المميزة بدقة 48 ميجا بيكسل في هاتف iPhone 16 Pro‌ تسجيل فيديو بدقة 4K عند 120 إطار لكل ثانية مع HDR كامل مع دعم تسجيل فيديو بالحركة البطيئة، أو بنمط تسجيل الفيديو الطبيعي.

ويدعم الهاتف تشغيل الفيديو بمعدل 120 أو 60 أو 30 أو 24 إطار لكل ثانية، مع معالجة ذكية للصوتيات لخفض تأثير صوت الرياح أثناء تسجيل الفيديو، مع إمكانيات تسجيل الفيديو المكاني لتسجيل محتوى فيديو بعمق أكبر لدعم المستخدم بتجربة غامرة عند إقتران الهاتف بسماعات AirPods أو Apple Vision Pro.

هناك أيضاً الزر الجديد المخصص للتحكم السريع في تطبيق الكاميرة، والذي يرتكز على خاصية اللمس، حيث يمكن النقر السريع لتنشيط تطبيق الكاميرة، أو النقر من جديد لإلتقاط صورة، أو الضغط المستمر لتسجيل فيديو.

أيضاً يدعم الزر إيماءات اللمس للتمييز بين النقر والضغط لتنفيذ مزيد من الإجراءات في تطبيق الكاميرة، أو التبديل السريع بين العدسات.

كما تأتي الميكروفونات في ‌iPhone 16 Pro‌ بتصميم محسن لدعم الصوت المكاني وإلتقاط الصوتيات بكفاءة عند تسجيل الفيديو، وللحصول على تجربة غامرة عند الإستماع بسماعات AirPods أو ‌Apple Vision Pro‌.

أيضاً تأتي الهواتف بعدد من المميزات التي تتضمن ميزة “Audio Mix” التي ترتكز على التعلم الآلي لفصل الصوتيات في الخلفية عن المحادثات، مع تحديث ميزة “Voice Memos” التي تتيح إضافة مسارات صوتية في تسجيلات الفيديو.

وتشير ابل إلى أن بطارية ‌iPhone 16 Pro‌ Max يمكن أن تستمر بعمر شحن يصل إلى 33 ساعة بفضل إدارة الطاقة المتقدمة في الهاتف، ويبدأ سعر ‌iPhone 16 Pro‌ من 999 دولار للنموذج المميز بسعة 128 ججيا بايت، بينما يتوفر iPhone 16 Pro‌ Max بسعر 1199 دولار للنموذج المميز بسعة 256 جيجا بايت.

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