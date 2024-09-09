تيا ديب تتألق بالكاجوال في شوارع كان.. و سعر حقيبة يدها من Dior سيفاجئكم

ميرنا وليد - بيروت - تألقت مصممة الأزياء اللبنانية تيا ديب، إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، بأخر إطلالتها على الجمهور، من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها من شوارع مدينة كان الفرنسية، بغاية الجمال بلوك كاجوال مميز، مرتدية كروب توب أسود ضيق مفتوح هند منطقة البطن مع سوال جينز واسع جداً، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، مع نظارات شمسية على عينيها لإكمال اللوك.

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و في يدها حملت تيا حقيبة من دار أزساء Dior وصل سعرها إلى 3,614 يورو.

وكانت شاركت تيا ديب متابعيها اللحظات التي قضتها في مدينة كان الفرنسية، خلال عطلتها الصيفية، وظهرت بلوك كاجوال رائع، إرتدت فيه توب ضيقة باللون الأسود، من دون أكمام، وتنورة قصيرة من الجلد الأسود، وإعتمدت لشعرها تسريحة الضفائر، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، ووضعت على عينيها نظارة شمسية لإكمال اللوك.

