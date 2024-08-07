الاقتصاد

أمانة عسير تطرح 7 فرص استثمارية

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت أمانة منطقة عسير ممثلة في بلدية النقيع، عن طرح 7 فرص استثمارية عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص” أمام منشآت القطاع الخاص، في مختلف المجالات التجارية، والرياضية والترفيهية، والصناعية؛ وذلك سعياً لرفع مستوى الخدمات، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستثمار بالمنطقة.

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين في التنافس الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي (فرص) https://furas.momra.gov.sa/ .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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