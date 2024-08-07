شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف أصل استثماري بمساحة 116 مليون م2 في المنطقة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المشرف العام على التخطيط الاستثماري في أمانة المنطقة الشرقية، ناصر التويجري: إن عدد الأصول الاستثمارية بلغ أكثر من 20 ألف أصل استثماري بمساحة تزيد عن 116 مليون متر مربع في المنطقة الشرقية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية‬ مُمثلة بمركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأمانة المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء. تنوع الفرص الاستثمارية أضاف التويجري: أن الفرص الاستثمارية تتنوع في القطاعات الترفيهية والسياحية والرياضية والبحرية بالإضافة إلى الصحية، والعديد من الأنشطة والخدمات المُتنوعة في مُدن ومُحافظات المنطقة.

وأشار إلى أن هذا أبرز الفرص الاستثمارية في حاضرة الدمام، ومحافظة الخُبر منها إنشاء وتشغيل مواقع ترفيهية تجارية، ومصنع لإعادة تدوير نفايات البطاريات، وإنشاء وتشغيل مراكز ، ومعارض ومستودعات تجارية، ومحطات الوقود. كيف استثمر في القطاع البلدي؟ واستعرضت ورشة العمل التي قدمها التويجري تحت عنوان "كيف استثمر في القطاع البلدي"، أبرز الفرص الاستثمارية بالمنطقة، وآلية الاستثمار في القطاع البلدي، وابرز المحفزات والمميزات والتسهيلات المقدمة، كما تحدث عن الخدمات المُقدمة من مركز التميز الاستثماري.

وجاء ذلك بحضور عدد من المهتمين والمستثمرين ورواد الأعمال، بمقر الغرفة الرئيس.

يذكر أن من أهم مزايا اللائحة المحفزة للمستثمرين هي مدد العقود التي تصل إلى 50 سنة، وفترة الإعفاء التي تصل حتى 10% من مدة العقد، وإمكانية تغيير وإضافة الأنشطة لدعم المُستثمرين، والضمان البنكي حتى 25% فقط، بالإضافة الى التسهيلات المقدمة من مركز التميز الاستثماري بالأمانة الذي يهتم بالتسهيل لإصدار التراخيص والموافقات اللازمة.