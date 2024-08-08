“منشآت” تنظم جولة الامتياز التجاري في “الخبر” بمشاركة 40 علامة تجارية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” أولى جولات الامتياز التجاري في محافظة الخبر خلال الفترة من 12 وحتى 13 أغسطس، بشراكة مع وزارة التجارة وبرنامج التحول الوطني وبنك التنمية الاجتماعية وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مشاركة عددٍ من الجهات الداعمة والممكنة؛ بهدف التعريف بالخدمات والبرامج في مجال الامتياز التجاري، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك في مركز دعم المنشآت بالمحافظة.

وستتضمن الجولة جلسة حوارية بمشاركة رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية الأستاذ بدر الرزيزاء والمدير التنفيذي لتمويل المنشآت في بنك التنمية الاجتماعية، الأستاذ فارس العبدالجبار؛ للحديث عن دور الجهات الحكومية والممكنة في دعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال الامتياز التجاري.

وستقدم “منشآت” خلال الجولة 10 ورش عمل متخصصة بمساهمة عددٍ من الجهات الممكنة، مثل: المركز السعودي للأعمال وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عددٍ من قصص النجاح وجلسات استشارية وإرشادية للتعريف بالامتياز التجاري؛ تهدف من خلالها إلى تحفيز التوسع والاستثمار عبر نموذج عمل الامتياز التجاري، إلى جانب استضافة 40 علامة تجارية مانحة لعرض فرصها الاستثمارية حول المملكة.

كما تناقش ورش اليوم الأول الجوانب القانونية في الامتياز التجاري، إضافة إلى ورشة عمل حول كيفية الوساطة المعتمدة في الامتياز التجاري، وكيفية تسويق علامتك التجارية، إضافة إلى بناء الأدلة التشغيلية للعلامة التجارية، فيما تناقش ورش عمل اليوم الثاني مواضيع اكتساب حقوق الامتياز وتقييم الفرص الاستثمارية، وإستراتيجية التوسع بنظام الامتياز التجاري، ورحلة الحصول على امتياز تجاري، وكذلك دور سلاسل الإمداد في الامتياز التجاري.

وسيشارك في الجولة 7 جهات ممكنة من القطاعين الحكومي والخاص، والتي تقدم خدماتها لرواد الأعمال والمشاركين في الجولة، إضافة إلى وجود مستشارين في كل من تطوير العلامات التجارية وتوسعها بواسطة الامتياز، وبناء الهوية والعلامة التجارية وتشغيل وتخطيط الامتياز.

ويمكن للمهتمين التسجيل لحضور الجولة، عبر الرابط: https://franchisesa.monshaat.gov.sa/step1 .

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