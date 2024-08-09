شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتجه لمكاسب أسبوعية 3% بعد هدوء بيانات الوظائف الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار النفط تراجعًا طفيفًا في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب تتجاوز الثلاثة بالمئة هذا الأسبوع بعدما هدّأت بيانات الوظائف الأمريكية من مخاوف الطلب، فضلًا عن استمرار القلق من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.11% إلى 79.07 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتًا واحدًا إلى 76.09 دولار للبرميل.

