شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تواصل الارتفاع وتعوض خسائر مطلع الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

تقليص الخسائر

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم، لتتجه نحو تحقيق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي.ويعوض الارتفاع كل الخسائر تقريبًا التي تكبدتها الأسهم الأوروبية في مطلع الأسبوع، عندما أدت المخاوف من ركود محتمل في الولايات المتحدة إلى موجة بيع عالمية.وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش، بعدما ساعد تقرير صدر الليلة الماضية عن الوظائف الأمريكية في تهدئة قلق المستثمرين بشأن حالة أكبر اقتصاد في العالم.وقلص الارتفاع على مدى أربع جلسات، والذي شوهد آخر مرة منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، الخسارة الأسبوعية للمؤشر الأوروبي بنسبة هامشية بلغت 0.02%.