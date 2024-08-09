الذهب يسجل أعلى مستوى له في مصر منذ فبراير الماضي

الشارقة - اميمة ياسر - سجل سعر الذهب في مصر أعلى مستوى له منذ فبراير الماضي وذلك بعد صعود عيار 21 في الأسواق إلى مستويات 3450 جنيهًا، بحسب صحيفة اليوم السابع.

سعر الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 3942 جنيها

عيار 21 يسجل 3450 جنيها.

عيار 18 يسجل 2957 جنيها .

عيار 14 يسجل 2280 جنيها.

الجنيه الذهب 27600 جنيه.

وشهد سوق الذهب في مصر بعض التوترات في عملية التسعير في الذهب منذ ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية وتسجيله أعلى مستوى منذ تعويم الجنيه في مارس الماضي، قبل أن يستقر فوق المستوى 49 جنيها لكل دولار.

كان السبب الرئيسي وراء هذا هو خروج استثمارات من أسواق السندات الحكومية واتجاهها إلى أسواق السندات الحكومية الأمريكية مرتفعة التصنيف الائتماني، مما تسبب في ضغط على الدولار في الأسواق ليؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف وبالتالي اضطراب في حركة تسعير الذهب المحلي.