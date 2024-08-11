شكرا لقرائتكم خبر عن «سوني» تحقق قفزة كبيرة في أرباحها بفضل «بلاي ستيشن» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة "سوني" عن قفزة بنسبة 10% في الأرباح التشغيلية لها في الربع الأول من السنة المالية متجاوزة توقعات المحللين بعد أن شهدت نموًا قويًا في أعمالها في مجال الألعاب الإلكترونية بقيادة "بلاي ستيشن" والموسيقى والتصوير، وفق ما ذكر موقع ذا فيرج. دفعة لقسم الموسيقى في «سوني» حظي قسم الموسيقى في شركة التكنولوجيا اليابانية العملاقة على وجه الخصوص بدفعة معنوية خلال الربع حيث أدى إصدار ألبوم "كاوبوي كارتير" الجديد لبيونسيه إلى تعزيز أدائه. أداء «سوني» في الربع الثاني على جانب الإيرادات حققت الشركة 3.01 تريليون ين ياباني 20.5 مليار دولار مقابل 2.8 تريليون ين متوقعة.

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ويمثل هذا ارتفاعًا بنسبة 2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

بلغت الأرباح التشغيلية 279.11 مليار ين (1.9 مليار دولار)، مقابل 275.35 مليار ين متوقعة وهذا يمثل زيادة بنسبة 10% على أساس سنوي.

وفي بيان أرباحها الصادر يوم الأربعاء، قالت سوني إن مبيعات الربع الأول استفادت من ”زيادات كبيرة” في خدمات الألعاب والموسيقى والتصوير. الألعاب والبلاي ستشين وحقق قطاع الألعاب، الذي تشتهر به سوني بفضل أجهزة بلاي ستيشن إيرادات بلغت 864.9 مليار ين في الربع، بزيادة 12% مقارنة بـ 771.9 مليار ين في العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، شهدت أقسام الموسيقى وأجهزة التصوير التابعة لشركة سوني ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 23% و21% على التوالي. توقعات سوني بالنسبة للعام المالي 2024 بأكمله، قامت شركة سوني بمراجعة توقعاتها بالزيادة قائلة إنها تتوقع تحقيق مبيعات بقيمة 12.6 مليار ين وهذا يزيد بنسبة 2% عن ما كانت الشركة تتوقعه سابقًا.

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كما رفعت سوني توقعاتها لأرباح التشغيل بنسبة 3% مشيرة إلى أنها تتوقع أن تصل إلى 1.3 تريليون ين في الأرباح التشغيلية المجمعة للعام بأكمله. هدف مبيعات بلاي ستيشن في مايو، أعلنت شركة الإلكترونيات الاستهلاكية اليابانية العملاقة عام 2023 مخيبا للآمال حيث فشلت بفارق ضئيل في تحقيق هدفها لمبيعات بلاي ستيشن5 السنوية.

أعلنت الشركة عن مبيعات إجمالية للوحدات بلغت 20.8 مليون وحدة في السنة المالية 2023 وهو أقل من 21 مليون وحدة قالت سوني إنها كانت تتوقعها. مبيعات بلاي سيتشن قالت شركة سوني يوم الأربعاء إنها باعت 2.4 مليون وحدة من بلاي ستيشن 5 في الربع الثاني من العام.

وكان هذا أقل من 3.3 مليون وحدة من بلاي ستيشن 5 باعتها سوني في نفس الفترة من العام الماضي. أسهم «سوني» أغلقت أسهم شركة سوني مستقرة في طوكيو الأسبوع الماضي، رغم أن الأسهم اليابانية بوجه عام شهدت أياما مضطربة في تلك الفترة، حيث سجل مؤشر نيكاي القيادي أسوأ يوم له منذ انهيار السوق في الاثنين الأسود عام 1987.