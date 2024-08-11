80 جنيها زيادة في سعر البن.. تعرف على الأسعار الجديدة لبن عبدالمعبود

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة اسكندرية التجارية، ارتفاع أسعار بن عبد المعبود بنحو 80 جنيها للكيلو، بدءا من يوم أمس السبت.

وسجل سعر كيلو البن السادة الفاتح والغامق والوسط زيادة بنحو 80 جنيها، ليرتفع إلى 580 جنيها للكيلو مقابل 500 جنيه قبل الزيادة.

ونشر موقع "مصراوي" قوائم الأسعار الجديدة المرسلة من الشركات إلى التجار:

سعر كيلو البن سادة فاتح نحو 580 جنيهًا.

سعر كيلو البن محوج فاتح نحو 700 جنيه.

سعر كيلو البن محوج دوبل فاتح نحو 840 جنيهًا.

سعر كيلو البن محوج سوبر نحو 880 جنيهًا.