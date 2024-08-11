شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة خدمة شحن جديدة إلى ميناء الدمام.. هذه أهميتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، عن إضافة خدمة الشحن الجديدة "ملاحة جلف إكسبرس 2"، " MGX-2"، لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وتربط هذه الخدمة التي تربط المملكة بموانئ الصين والهند، بما يعزز من مكانة الميناء، ويزيد من تنافسيته أمام المصدرين والمستوردين، والوكلاء الملاحيين. خدمات الشحن في ميناء الدمام ويؤكد ذلك تنامي دور ميناء الملك عبد العزيز بالدمام في دعم سلسلة الخدمات اللوجستية العالمية، بما يملكه من خصائص وقدرات تشغيلية ولوجستية رائدة، عبر 43 رصيفًا مكتملة الخدمات والتجهيزات، وبطاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن من البضائع والحاويات.

هذا بالإضافة إلى عدد من المحطات المتخصصة والتجهيزات المتطورة، ومعدات حديثة تمكنه من مناوَلة مختلف أنواع البضائع، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث. ربط ميناء الدمام بـ 7 موانئ إقليمية ودولية وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ 7 موانئ إقليمية ودولية تشمل: نينغبو، وشنغهاي، وشيكو بالصين، ونافا شيفا، وموندرا، بالهند، وصحار العماني، وحمد القطري، عبر رحلات نصف شهرية منتظمة، بطاقة استيعابية تصل إلى 9,000 حاوية قياسية.

كان ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام استقبل خلال العام الحالي 2024م عدد 21 رافعة ساحلية وجسرية، وزود بـ 80 شاحنة كهربائية، بما يسهم في تطوير وتحديث الميناء ليصبح مركزًا لوجستيًا مرنًا ومستدامًا، ويعزز قدراته في استقبال السفن المتطورة، والضخمة، بكامل الإنتاجية، وبكفاءة عالية.