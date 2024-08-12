شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. "ملتقى رواد الاستثمار" يجمع أصحاب الأفكار والمشاريع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلقت الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة مساء الأحد "ملتقى رواد الاستثمار"، الذي تهدف منه إلى الجمع بين أصحاب الأفكار والمشاريع والمستثمرين والمبتكرين وتكوين علاقات تشاركية مستدامة.

وتناول الملتقى، الذي عُقد في مقر الغرفة، عرض الفرص الاستثمارية والقطاعات الواعدة لتعزيز التنمية الاقتصادية في المدينة المنورة، الذي قدمه عدد من أصحاب الاختصاص بالمجال الاقتصادي والاستثماري. الارتقاء بأصحاب المشاريع وسعت الغرفة من خلال اللقاء إلى الارتقاء بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورواد ورائدات الأعمال، وذوي الأفكار المبتكرة، وتسليط الضوء على أهم الموضوعات الريادية بالمدينة المنورة.

يأتي ذلك عبر تقديم جلسات حوارية وورش عمل تعزز التطوير الاقتصادي.

وضم الملتقى في يومه الأول ورشة عمل بعنوان "التعريف بمنتجات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة"، التي تهدف إلى التعريف بالمنتجات المقدمة من الهيئة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.