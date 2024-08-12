شكرا لقرائتكم خبر عن حرب تجارية جديدة تشتعل بين الصين وأوروبا بسبب السيارات الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الصين إنها تقدمت بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على واردات سياراتها الكهربائية واعتبرتها باهظة، وقد يعني هذا دخول بكين في حرب تجارية جديدة مع الاتحاد، إلى جانب الحرب التجارية التي تعاني منها الآن فعلاً مع الولايات المتحدة، وفق ما أوردت إذاعة فويس أوف أمريكا الأمريكية. رسوم الاتحاد الأوروبي تزعج الصين فرض الاتحاد الأوروبي في يوليو رسوما جمركية تصل إلى 37.6% على المركبات المصنعة في الصين بعد أن وجد أن شركات صناعة السيارات تلقت إعانات حكومية كبيرة قوضت المنافسين الأوروبيين.

ومع ذلك، قالت الصين إن أي دعم تقدمه لسوق السيارات الكهربائية المحلية يتم وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إنها استأنفت قرارات الرسوم الجمركية "لحماية حقوق التنمية ومصالح صناعة السيارات الكهربائية والتعاون بشأن التحول الأخضر العالمي".

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وجاء في البيان أن "الحكم الأولي للاتحاد الأوروبي يفتقر إلى الأساس الواقعي والقانوني وينتهك بشكل خطير قواعد منظمة التجارة العالمية ويقوض الوضع العام للتعاون العالمي في معالجة تغير المناخ".

وتابعت "نحث الاتحاد الأوروبي على تصحيح ممارساته الخاطئة على الفور والحفاظ بشكل مشترك على استقرار التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي فضلاً عن سلاسل الصناعة والتوريد الخاصة بالمركبات الكهربائية". موقف المفوضية الأوروبية وقالت المفوضية الأوروبية إنها سترد على شكوى الصين عبر القنوات المناسبة.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية :إن"الاتحاد الأوروبي يدرس بعناية كل تفاصيل هذا الطلب وسيرد على السلطات الصينية في الوقت المناسب وفقا لإجراءات منظمة التجارة العالمية".

ذكر المتحدث باسم منظمة التجارة العالمية إسماعيل ديانج في بيان :"إن المنظمة تلقت الطلب الصيني وإن مزيد من المعلومات سوف تتاح بمجرد توزيع الطلب على أعضاء منظمة التجارة العالمية". هيمنة الصين على السيارات الكهربائية ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ بحلول شهر نوفمبر لمدة خمس سنوات في انتظار تصويت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

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وتنبع هيمنة الصين على سوق السيارات الكهربائية من سياستها الصناعية لعام 2015 والتي أطلق عليها "صنع في الصين 2025" والتي سعت إلى جعل الصين قوة مهيمنة في التصنيع التكنولوجي العالمي بما في ذلك تصنيع السيارات الكهربائية. مبيعات الصين من السيارات الكهربائية بلغت مبيعات السيارات الكهربائية الصينية 8.1 مليون سيارة من إجمالي 13.7 مليون سيارة بيعت على مستوى العالم في عام 2023.

ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر متلق لصادرات السيارات الكهربائية الصينية حيث بلغت حصته نحو 40% في عام 2023.

ومنذ بداية جائحة كوفيد-19 التزم الاتحاد الأوروبي بتطوير اقتصاده الأخضر مسلطًا الضوء على تعزيز صناعة السيارات الكهربائية الأوروبية كحجر الزاوية في هذا الجهد.

في مايو، أبرمت شركات صناعة السيارات الفرنسية اتفاقية حكومية تهدف إلى دفع مبيعات السيارات الكهربائية إلى 800 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2027. العلاقات بين أوروبا والصين وسبق هذا الإعلان زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى أوروبا في الشهر نفسه والتي توقف خلالها في فرنسا وصربيا والمجر بهدف تعزيز علاقات بلاده في القارة.

كانت التجارة محوراً رئيسياً لاجتماعات شي في فرنسا مع الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لكن ومع عدم حل التوترات أصدر الاتحاد الأوروبي بعد ذلك زيادة في التعريفات الجمركية بعد شهرين من زيارة شي. خطوات أمريكية مماثلة وقد اتخذت الولايات المتحدة خطوات مماثلة للوقوف أمام قوة وتنامي صناعة السيارات الكهربائية الصينية حيث أعلنت في مايو أنها ستفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية وقد تحذو كندا حذوها. حرب تجارية جديدة وردت الصين على زيادة الرسوم الجمركية الأوروبية بإطلاق تحقيقاتها الخاصة في صادرات الكونياك الفرنسي ولحوم الخنزير الأوروبية مما أثار مخاوف من حرب تجارية مستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.

لدى الجانبين مهلة حتى أوائل نوفمبر لمحاولة حل خلافاتهما وبعد ذلك يتم تثبيت التعريفات الجمركية المؤقتة لمدة خمس سنوات.

وفي شكواها، قالت وزارة التجارة الصينية أن الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية وتقوض التعاون العالمي بشأن تغير المناخ. انتقاد رسوم السيارات الكهربائية وفي إطار الاتحاد الأوروبي، انتقدت بعض الأصوات أيضًا الرسوم الجمركية على السلع الصينية مشيرة إلى أنها ستجعل التحول الأخضر في أوروبا أكثر تكلفة.

ويمكن أن يكون لهذا تأثير متسلسل ليس فقط على الكوكب بل أيضاً على الوظائف الأوروبية فيما يتصل بنشر التكنولوجيا.

وتشعر ألمانيا، على وجه الخصوص، بالقلق إزاء تدهور العلاقات نظرا لأهمية السوق الصينية بالنسبة لصناعة السيارات الألمانية.

وفي استطلاع رأي استشاري أجري في يوليو، أظهرت أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعمها لفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية.

وفي الأسبوع الماضي، قال المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس لصحيفة فاينانشال تايمز إنه يتوقع أن توافق الدول على الرسوم على الواردات.