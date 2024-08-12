شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام.. جنوب إفريقيا تكشف عن خطتها للتحول إلى الطاقة النظيفة والان نبدء بالتفاصيل

خطة التحول إلى الطاقة النظيفة في جنوب إفريقيا

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الدمام - شريف احمد - كشف وزير الطاقة والكهرباء الجنوب إفريقي كجوسينتسو راموكجوبا، تفاصيل خطة البلاد للتحول إلى الطاقة النظيفة.وبين أن المشاركة المطلوبة للمساعدة في تمويل تحول الطاقة، يراد بها مصلحة البلاد أساسًا.وذكر أن تكلفتها تبلغ 1.5 تريليون راند، ومن المقرر أن تقدم الوزارة عرضا للحكومة بشأن كيفية تحسين تنفيذ خطة التحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية.وأشار إلى ترشيح اثنتين من البلديات في كل إقليم عليه أكبر متأخرات لشركة الطاقة "إسكوم"، في برنامج لمساعدتهما على الدفع.وتابع: ولا تحصل على المنحة التي توفرها الدولة سوى نحو 20 % فقط من الأسر المؤهلة، للحصول على الكهرباء الأساسية المجانية.