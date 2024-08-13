شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب والنفط وسط حالة ترقب في الأسواق العالمية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - قال تقرير اقتصادي، إن أسعار النفط والذهب شهدت ارتفاعا ، وسط حالة ترقب في الأسواق لصدور البيانات الاقتصادية الأمريكية خلال الأسبوع الحالي.شهدت بورصة وول ستريت، يوم الاثنين، أداءً متابيناً، في ظل ترقب الأسواق صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع، لا سيما مؤشر أسعار المستهلكين، والتي ستؤثر على توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.وانخفض مؤشر داو جونز، بينما سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك المركب ارتفاعاً.وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند 5,345.79 نقطة، بارتفاع طفيف بلغ 0.03%، وصعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.21% ليغلق عند 16,781.01 نقطة.وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.35% ليغلق عند 39,360.54 نقطة.أظهرت الأسواق الأوروبية أداءً متقلباً يوم الاثنين. فقد أغلق مؤشر يورو ستوكس 600، الذي يمثل حوالي 90% من القيمة السوقية للسوق الأوروبي في 17 دولة، عند مستوى 499.08 نقطة بتراجع طفيف بلغ 0.02%.وتراجع مؤشر كاك 40الفرنسي بنسبة 0.26% ليغلق عند 7,250 نقطة، في حين ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة طفيفة ليغلق عند 17,726 نقطة.وسجل مؤشر فوتسي الإيطالي ارتفاعاً بنسبة 0.46% ليغلق عند 31,928 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم الإسبانية بنسبة 0.07% ليغلق عند 10,646 نقطة.ووتميز مؤشر فوتسي 100البريطاني بأفضل أداء يومي، حيث ارتفع بنسبة 0.52% ليغلق عند 8,210 نقطة.شهدت الأسواق الآسيوية أداءً إيجابياً بشكل عام في ظل تداولات هادئة يوم الاثنين، وذلك قبل صدور تقارير اقتصادية مهمة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.وارتفع مؤشر هانج سنغ في هونج كونج بنسبة 0.1% ليغلق عند 17,108.28 نقطة، بينما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.1% ليغلق عند 2,858.20 نقطة.وأغلقت الأسواق في طوكيو وبانكوك بسبب العطلات.وفي سيول، ارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 1.2% ليغلق عند 2,618.30 نقطة، مدعوماً بصعود أسهم سامسونج للإلكترونيات بنسبة 1.1% تماشياً مع أداء شركات التكنولوجيا الكبرى في الأسبوع الماضي.وارتفع مؤشر تاييكس في تايوان بنسبة 1.4%، بدعم من ارتفاع أسهم شركة تي إس إم سي لصناعة أشباه الموصلات بنسبة 0.6% وشركة هون هاي بريسيجن للإلكترونيات (فوكسكون) بنسبة 4.5%.وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 100الأسترالي بنسبة 0.5% ليغلق عند 7,813.70 نقطة.قفزت أسعار النفط بأكثر من 3% يوم الاثنين، مسجلة ارتفاعاً للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بتوقعات نقص إمدادات النفط العالمية نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.وأغلق عقد خام برنت القياسي العالمي عند 82.30 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 2.64 دولار أو 3.3%، وهو أكبر ارتفاع يومي له هذا العام.كما أغلق عقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 80.06 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 3.22 دولار أو 4.2%.وعلى صعيد آخر ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع يوم الاثنين، حيث ينتظر المستثمرون صدور تقرير التضخم الذي قد يوضح مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي.وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2% ليغلق عند 2,435.33 دولار للأونصة، وظل سعر عقود الذهب الأمريكية مستقراً عند 2,474.20 دولار.أظهر الدولار الأمريكي استقراراً نسبياً في التعاملات الأخيرة يوم الاثنين.وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.01% ليغلق عند 103.140 نقطة.وصعد اليورو مقابل الدولار إلى 1.0930 دولار من 1.0919 دولار في الجلسة السابقة، وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.2769 دولار من 1.2757 دولار.وبحسب التقرير الصادر عن "إيه بي إم كابيتال"، ارتفع الدولار مقابل الين الياباني إلى 147.30 ين من 146.62 ين في الجلسة السابقة.وصعد الدولار مقابل الفرنك السويسري إلى 0.8653 فرنك من 0.8647 فرنك، وارتفع مقابل الدولار الكندي إلى 1.3735 دولار من 1.3733 دولار.